Napoli-Roma, Mourinho in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Alle 15:30 di sabato 28 gennaio Josè Mourinho spezzerà il silenzio stampa e tornerà a parlare in conferenza alla vigilia di Napoli-Roma, big match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023. L’allenatore si soffermerà sul big match del ‘Maradona’, ma inevitabilmente toccherà anche il tema legato al futuro di Nicolò Zaniolo, dopo l’esclusione dal match con lo Spezia per volere del classe 1999. La conferenza stampa, come di consueto, sarà trasmessa in diretta sui soocial dei canali giallorossi: Facebook, Twitter e Youtube. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale.

