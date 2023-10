Napoli-Real Madrid, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Napoli-Real Madrid, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Sfida da brividi per gli azzurri, reduci dalla vittoria col Braga, al Maradona contro la formazione spagnola che è la più titolata e vincente in questa competizione. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 21 di martedì 3 ottobre.

Napoli-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani e su Infinity+ con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.