Inter-Benfica, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Inter-Benfica, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. I nerazzurri non hanno vinto all’esordio e per questo sono vietati passi falsi contro la formazione lusitana, già battuta nella quasi trionfale campagna europea dello scorso anno. Tre punti pesantissimi, dunque, al Meazza. Si parte alle ore 21 di martedì 3 ottobre.

Inter-Benfica sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Aldo Serena e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.