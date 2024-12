Come vedere oggi in tv Napoli-Lazio, partita valida per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. Pochi giorni dopo il confronto di Coppa Italia, le due squadre si ritrovano di fronte ma stavolta al Maradona. In campo quasi tutti i giocatori che in settimana hanno riposato e anche se il Napoli partirà favorito, ha imparato a sue spese che non può permettersi di sottovalutare un’avversaria come la Lazio. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di domenica 8 dicembre.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativo canale satellitare Zona Dazn.