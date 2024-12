Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Lazio, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. Da una parte gli azzurri in vetta al campionato, dall’altra i biancocelesti che vogliono tornare a vincere in A dopo averlo fatto in Coppa Italia eliminando proprio i partenopei, che però si erano presentati con le riserve. Chi la spunterà? Appuntamento al Maradona alle ore 20.45 di domenica 8 dicembre.

I TELECRONISTI DI NAPOLI-LAZIO

Napoli-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.