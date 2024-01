Napoli-Inter in tv: data, orario e diretta streaming finale Supercoppa Italiana

Napoli-Inter è la finale della Supercoppa Italiana 2023 che si gioca a gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita: ecco tutte le informazioni su data, orario e diretta streaming dell’evento. Il nuovo format prevedeva l’inserimento della seconda in classifica e della finalista perdente, ma a giocarsi il trofeo sono, come già negli scorsi anni, la vincitrice dell’ultima Serie A e la squadra che ha conquistato la scorsa Coppa Italia. Appuntamento tra azzurri e nerazzurri fissato per lunedì 22 gennaio alle ore 20, diretta tv su Canale 5, diretta streaming su Infinity.