Napoli-Inter, programma e telecronisti Mediaset finale Supercoppa Italiana

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Napoli-Inter, match valido per la finale della Supercoppa Italiana. A Riad, in Arabia Saudita, si assegna il primo trofeo stagionale: gli azzurri hanno battuto per 3-0 la Fiorentina in semifinale, i nerazzurri con lo stesso punteggio si sono sbarazzati della Lazio. Chi riuscirà ad avere la meglio, i campioni d’Italia in carica o i vincitori dell’ultima Coppa Italia? Appuntamento fissato alle ore 20 di lunedì 22 gennaio.

Napoli-Inter sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.