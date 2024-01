Napoli in finale della Supercoppa Italiana: data, orario, avversaria, diretta tv e streaming

Il Napoli è in finale della Supercoppa Italiana: ecco le informazioni su data, avversaria, orario, diretta tv e streaming. Gli azzurri la vincono in modo netto contro i viola, ma devono soffrire: la sblocca Simeone, Ikone sbaglia un rigore e poi nel finale la doppietta di Zerbin chiude i giochi. I partenopei si guadagnano dunque l’accesso in finale e potrebbero alzare un trofeo anche in questa annata fin qui disastrata. A questo punto lunedì 22 gennaio alle ore 20 italiane la squadra di Mazzarri sfiderà una tra Inter e Lazio (conoscerà domani sera la sua rivale dall’esito di questa semifinale), diretta tv su Canale 5, diretta streaming su Infinity.