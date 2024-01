Pagelle Napoli-Fiorentina 3-0, voti e tabellino semifinale Supercoppa Italiana

Le pagelle di Napoli-Fiorentina 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino della semifinale della Supercoppa Italiana a Riad. In Arabia Saudita partenopei avanti grazie a Simeone che si invola a tu per tu con Terracciano e lo batte, Ikone ha la grande occasione dal dischetto col rigore da lui procurato, ma spara alto, nella ripresa a chiuderla è Zerbin al primo gol in assoluto con questa maglia, raddoppio e partita in ghiaccio, quindi lo stesso giovane esterno tuttofare trova la doppietta personale e mette il punto esclamativo. Di seguito ecco le pagelle.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini 6; Di Lorenzo 6.5, Juan Jesus 6.5, Rrahmani 6; Mazzocchi 6 (36’st Zerbin 7.5), Cajuste 6.5 (32’st Gaetano sv), Lobotka 6, Mario Rui 6.5 (27’st Ostigard 6); Politano 6.5 (27’st Lindstrom 6), Kvaratskhelia 6.5 (27’st Zielinski 6), Simeone 7. In panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Gioielli, Raspadori. Allenatore: Mazzarri 6.5.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Biraghi 5.5 (22’st Parisi 6), Milenkovic 6, Martinez Quarta 6 (43’st Barak sv), Kayode 5.5; Arthur 6, Duncan 5.5; Brekalo 5 (12’st Sottil 5.5), Bonaventura 6 (43’st Faraoni sv), Ikone 5 (12’st Nzola 5.5); Beltran 6. In panchina: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Ranieri, Mina, Comuzzo, Maxime Lopez, Infantino, Mandragora, Amatucci. Allenatore: Italiano 5.5.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.

RETI: 22’pt Simeone, 39’st, 41’st Zerbin

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Biraghi. Angoli: 4-6. Recupero: 1′ pt; 5′ st.