Napoli-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di domenica 8 ottobre Napoli e Fiorentina scenderanno in campo al ‘Maradona’ in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2023. La squadra viola ha guadagnato 14 punti nelle prime sette gare di questo campionato: solo in due occasioni nell’era dei tre punti a vittoria è arrivata almeno a quota 17 nelle prime otto partite di una stagione di Serie A, nel 1998/99 e nel 2015/16 (18 in entrambe le occasioni). Il Napoli però ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn.