Napoli-Eintracht Francoforte in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League

Napoli-Eintracht Francoforte sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Dopo la trasferta in terra tedesca, al Maradona c’è il secondo dei due atti che mettono in palio il pass per i quarti di finale. Gli azzurri vogliono una vittoria per sognare in grande di arrivare fino in fondo. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 15 marzo, diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.