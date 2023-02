LIVE – Milan-Atalanta, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan, dopo aver ritrovato un po’ di continuità con risultati importanti, si prepara a una nuova sfida contro l’Atalanta nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I Campioni d’Italia vogliono ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato contro una squadra che è diretta rivale nella corsa alla Champions League. Nella giornata odierna, sabato 25 febbraio, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

____________________________________________________________________________