Nantes-Novara oggi in tv: orario e diretta streaming finale ritorno Challenge Cup femminile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Neptunes Nantes-Igor Gorgonzola Novara, gara di ritorno della finale della Cev Challenge Cup femminile 2023/2024 di volley. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo aver vinto nettamente l’andata in casa, va a caccia di almeno due set per assicurarsi il trionfo nella terza competizione continentale per club. La compagine francese invece vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per tentare l’impresa, ma serve una vittoria per 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set. Si preannuncia grande spettacolo: chi solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 28 febbraio al Salle Sportive Métropolitaine di Reze/Nantes, in Francia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale di ritorno Nantes-Novara di Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La finale di ritorno Nantes-Novara della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley femminile sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN per gli abbonati ma in via eccezionale anche gratuitamente previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà però informati con una diretta testuale aggiornata in tempo reale, il risultato e la cronaca al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.