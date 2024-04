Nadal-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Rafael Nadal se la vedrà contro Alex De Minaur nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Come a Barcellona, il campione maiorchino trova uno dei tennisti più in forma del circuito in questo suo percorso di rientro. Un esordio facile in quel di Madrid, contro il giovane ed acerbo Blanch, ora un match che – per sua stessa ammissione in conferenza stampa – non pensa di poter vincere. Le condizioni non sono delle migliori, ma Nadal ci tiene ad essere il più competitivo possibile in questi tornei che potrebbero essere anche gli ultimi della carriera. A Barcellona contro l’australiano è durato un set, perso 7-5, prima di lasciare andare velocemente la seconda frazione. Vediamo se a distanza di poco più di una settimana cambierà qualcosa.

Nadal e De Minaur scenderanno in campo oggi (sabato 27 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 11.00 ma non prima delle ore 16:00.