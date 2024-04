Nadal-Cachin in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Rafael Nadal se la vedrà contro Pedro Cachin nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Dopo il comodo successo all’esordio contro Blanch, il tennista spagnolo si è ripetuto al secondo turno contro De Minaur e contro pronostico, mandando in visibilio il pubblico del Manolo Santana Stadium. E ora gli ottavi di finale sembrano essere quasi una formalità visto che, se dovesse continuare a stare bene, non avrà problemi contro Cachin. L’argentino ha interrotto a Madrid una striscia di 15 sconfitte consecutive e l’ha fatto in bellezza perché ha vinto ben due partite, contro Ofner e Tiafoe. Per tentare di impensierire il re della terra battuta, però, servirà una sorta di miracolo sportivo. Tra i due non ci sono precedenti.

Nadal e Cachin scenderanno in campo lunedì 29 aprile sul Manolo Santana Stadium, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Nadal e Cachin, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.