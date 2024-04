Musetti-Seyboth Wild in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Thiago Seyboth Wild nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Debutto non semplice per il cararrino, che sfiderà un tennista che sta vivendo un buon momento di forma come il brasiliano Seyboth Wild. Non si può dire lo stesso di Musetti, il quale al di là di qualche sporadico exploit – Miami su tutti – non sta attraversando un periodo particolarmente semplice. Accreditato della 28^ testa di serie, ha potuto beneficiare di un bye al primo turno; Seyboth Wild, invece, ha piegato in due set l’ostico Safiullin. L’unico precedente tra i due è la finale dello US Open Junior del 2018, vinta dal brasiliano; in palio un pass per il terzo turno contro, salvo sorprese, il campione in carica Carlos Alcaraz,

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Seyboth Wild scenderanno in campo venerdì 26 aprile, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il secondo turno tra Musetti e Seyboth Wild, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.