Musetti-Sekulic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Chengdu 2023

Lorenzo Musetti affronterà Philip Sekulic al secondo turno dell’ATP 250 di Chengdu 2023, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. Per la prima volta in carriera Lorenzo è protagonista di questa trasferta asiatica che culminerà negli appuntamenti dell’ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. La sua preparazione parte da questo evento 250 dove è la seconda testa di serie del tabellone e dopo un bye all’esordio dovrà vedersela contro il qualificato di nazionalità australiana. Un match certamente alla portata per il carrarino, che deve provare a rialzare un po’ la testa dopo un paio di mesi di risultati non troppo entusiasmanti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Sekulic scenderanno in campo oggi, sabato 23 settembre, come 2°match dalle 07:00 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento cinese attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Chengdu 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.