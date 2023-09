MotoGP GP India, Bagnaia: “L’obiettivo era la prima fila, ma Martin ne ha di più”

Le dichiarazioni di Francesco Bagnaia al termine delle qualifiche del Gran Premio d’India, in cui ha conquistato la terza piazza: “L’obiettivo era la prima fila, considerando anche il passo che avevo stamattina. Ci mancava qualcosa ancora per spingere forte per il time attack. Non sono troppo convinto di essere così apposto per la gara di oggi. Jorge ne ha sicuramente di più. Sarà una gara diversa dal solito e la prima curva sarà fondamentale. Prima curva? Abbiamo chiesto alla direzione gara di essere più severi del solito qualora ci fosse lì qualche incidente”.