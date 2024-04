Musetti-Carballes Baena oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Il carrarino ha potuto beneficiare di un bye all’esordio in qualità di decima forza del tabellone. Lo spagnolo, invece, è reduce dall’agile successo in due set ai danni del lucky loser transalpino Hugo Grenier. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Musetti che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Il top ottanta iberico, tuttavia, è un avversario scomodo e, di recente, è riuscito ad issarsi fino all’ultimo atto in quel di Marrakech. La pressione, inoltre, è tutta sull’allievo di coach Tartarini, che deve difendere a tutti i costi i punti ottenuti nella scorsa edizione grazie al raggiungimento della semifinale. In palio per Musetti c’è un eventuale ottavo di finale complicato contro uno tra l’austriaco Sebastian Ofner oppure il greco Stefanos Tsitsipas, impostosi da poche ore al Masters 1000 di Montecarlo.

Musetti e Carballes Baena scenderanno in campo oggi (mercoledì 17 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Pista Andres Gimeno, al termine dell’altro sedicesimo tra l’australiano Jordan Thompson e il padrone di casa Jaume Munar. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Musetti e Carballes Baena, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.