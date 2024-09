Muchova-Haddad Maia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti US Open 2024

Karolina Muchova se la vedrà contro Beatriz Haddad Maia nei quarti di finale degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. La ceca parte indubbiamente con i favori del pronostico dopo il livello di gioco espresso nei primi turni del torneo in quel di New York. Il problema al polso che l’ha costretta a saltare tutta la parte finale della scorsa stagione e poi i primi cinque mesi di questa, sembra ormai alle spalle e l’ex finalista del Roland Garros è pronta a risalire nel ranking mondiale. Oggi ha l’occasione di confermare la semifinale raggiunta la scorso anno: c’è da battere una Beatriz Haddad Maia che non arrivava a questo torneo nel miglior momento della carriera, ma che è stata abile a sfruttare un discreto tabellone.

Muchova e Haddad Maia scenderanno in campo oggi (mercoledì 4 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sull’Arthur Ashe Stadium, con inizio fissato a partire dalle ore 18.00 italiane (le 12.00 locali). La copertura televisiva è affidata a Sky Sport e SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i due tabelloni. Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme NOW e SupertenniX. Per quanto concerne Sky Sport, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252 che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire in modo semplice ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SuperTennis le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto.Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus. In alternativa anche Sportface.it seguirà il match fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle due protagoniste al termine del confronto.