MotoGP, gara sprint GP Americhe oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La MotoGP torna in pista dopo una sosta di tre settimane per disputare il Gran Premio delle Americhe. Sul circuito del Cota, in Texas, va in scena il primo appuntamento oltreoceano della stagione 2024. I ventidue piloti e gli undici team sono pronti ad affrontare uno dei fine settimana più fisici del calendario, resto ancor più ostico dalla presenza della sprint race, la ‘mimi gara’ che accompagna per tutto l’anno il motomondiale. C’è la possibilità di dare una prima forma alla classifica, che dopo appena due round vede Jorge Martin in testa, seguito da Brad Binder ed Enea Bastianini.

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE

Si scenderà in pista per le prove libere venerdì 12 aprile, ma il fine settimana entrerà nel vivo a partire da sabato 13, con le qualifiche seguite dalla sprint. La mini corsa andrà in scena alle 21:55 italiane, con i semafori che scatteranno per dare inizio al breve spettacolo di alcuni giri. La gara sprint sarà visibile in diretta a tutti gli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Inoltre, saranno disponibili gli streaming di NOW e Sky Go. In alternativa, Sportface.it offrirà ai propri lettori aggiornamenti giro per giro tramite la diretta testuale che inizierà poco prima della gara per terminare alla bandiera a scacchi.