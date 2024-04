Trento-Tortona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento-Tortona, sfida valida come 27^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Il rush finale del campionato si apre con questo interessante testa a testa che potrebbe rivelarsi, se non decisivo, quantomeno molto importante nella corsa alle prime otto posizioni. A sfidarsi, infatti, sono due squadre appaiate a quota 26 punti, ai limiti della zona playoff. Gli uomini di coach Galbiati sono reduci da un periodo positivo, soprattutto tra le proprie mura, dove ha vinto le ultime tre sfide, ma è reduce dalla sconfitta contro l’Olimpia Milano. Rendimento simile per i piemontesi, che alternano un rendimento positivo in casa a risultati che in trasferta non arrivano, avendone vinta solo una negli ultimi cinque mesi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 13 aprile sul parquet della Il T quotidiano Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Tortona, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.