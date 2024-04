MotoGP, gara GP Spagna oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

Il Gran Premio di Spagna è il quarto appuntamento del motomondiale 2024, che lascia il circuito di Austin in favore della pista di Jerez. C’è grande attesa per la gara iberica, che vede molti eroi di casa in azione, tra cui Marc Marquez, pole sitter per la gara odierna. Nella giornata di ieri, la bandiera spagnola ha sventolato in cima alla classifica anche al termine della sprint race, con Jorge Martin che ha trovato il traguardo per primo, davanti a Pedro Acosta e Daniel Pedrosa. Ci si aspetta una gara ricca di emozioni, con Marquez affamato di vittoria e Martin che invece sogna di poter allungare nel mondiale. Non c’è però da sottovalutare Marco Bezzecchi, che scatterà dalla seconda casella.

La gara avrà luogo a partire dalle ore 14:00 di domenica 28 aprile, con i ventitré piloti – Luca Savadori è presente per testare la nuova moto – che lotteranno con tutte le proprie forze per ottenere la vittoria. La corsa sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e NOW. Inoltre, è garantita la copertura in chiaro sul canale di TV8. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale, aggiornandovi sull’azione in pista minuto per minuto.