Monza-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Sassuolo, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Neroverdi in crisi da tempo e a rischio retrocessione per la prima volta dopo anni, brianzoli che vogliono portare a casa altri punti per la salvezza e mantenersi lontani dalle zona calde. Chi riuscirà a vincere allo U-Power Stadium? Fischio d’inizio fissato alle ore 15 di domenica 22 gennaio.

Monza-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Manuel Pasqual.