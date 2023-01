Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Augusta, Bundesliga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund e Augusta, sfida valida per la sedicesima giornata di Bundesliga 2022/2023. Si avvia verso la conclusione questo primo turno post-sosta del campionato tedesco, tornato in campo dopo una pausa di più di due mesi. In altre annate avremmo identificato il pareggio del Bayern Monaco venerdì con il RB Lipsia come una buona notizia per i rivali del Dortmund, ma quest’anno la squadra allenata da Terzic sta trovando non poche difficoltà e – pur con una partita da giocare – è al settimo posto in classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:30 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA DORTMUND-AUGUSTA

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Schlotterbeck, Ozcan, Guerreiro, Hummels, Moukoko, Brandt, Malen, Bellingham Ryerson, Adeyemi

AUGUSTA: Gikiewicz, Gumny, Pedersen, Gouweleeuw, Beljo, Demirovic, Maier, Rexhbecaj, Vargas, Uduokhai, Engels