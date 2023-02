Monza-Sampdoria stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Il Monza ospita la Sampdoria all’U-Power Stadium alle 20:45 di stasera, lunedì 6 febbraio. La partita, valida per la ventunesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, ma anche con le pagelle e le parole dei protagonisti. Il Monza deve sfatare il tabù del lunedì: ha perso entrambe le gare disputate nel primo giorno della settimana, entrambe all’U-Power Stadium (contro Atalanta e Bologna). Discorso diverso per i blucerchiati che hanno trovato la prima delle due vittorie in questo campionato proprio di lunedì.