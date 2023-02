Diffidati Verona-Lazio, i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

La Lazio, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano della Juventus, vuole subito riprendere la propria marcia in campionato portando a casa i tre punti contro l’Hellas Verona nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. I biancocelesti, però dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli poiché ci sono tre calciatori che figurano nella lista dei diffidati e, in caso di ammonizione lunedì sera, sarebbero costretti a saltare la prossima importante gara contro l’Atalanta. I tre giocatori in diffida sono Nicolò Casale, Adam Marusic e Danilo Cataldi.