Monza-Inter, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Monza-Inter, match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. La capolista scende in campo allo U-Power Stadium dopo tanti veleni e polemiche infinite, serve una vittoria per restare al comando della classifica. I brianzoli sono in buona forma e vogliono far punti contro una big, chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 13 gennaio.

Monza-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel e su Sky Sport con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.