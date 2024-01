Monza-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Monza e Inter, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Riparte dalla Brianza la lotta scudetto, con la squadra di Inzaghi attesa da una trasferta difficile e chiamata a riscattarsi dopo le difficoltà degli ultimi turni contro Genoa e Verona. Impegno per nulla scontato per i nerazzurri, che tuttavia scenderanno in campo con i favori del pronostico. I ragazzi di Palladino hanno infatti un problema contro le big e avranno bisogno di un’impresa per strappare punti ai più quotati avversari. La sfida è in programma oggi, sabato 13 gennaio alle ore 20:45 all’U-Power Stadium. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.