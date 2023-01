Monza-Inter, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Monza-Inter, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. U-Power Stadium pronto a ospitare questo derby lombardo che per la prima volta è pronto a dare spettacolo. In palio tre punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi, per i brianzoli la salvezza tranquila, per i nerazzurri pur sempre lo scudetto. Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 7 gennaio.

Monza-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Beppe Bergomi.