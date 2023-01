Bayern Monaco, niente Sommer per la porta: Borussia Moenchengladbach rifiuta offerte

Prosegue la ricerca di un portiere da parte del Bayern Monaco, con la Bundesliga che riprenderà il 20 gennaio e i bavaresi costretti a rinunciare a Manuel Neuer per la seconda parte della stagione. Le attenzioni dei bavaresi si erano posate sullo svizzero Yann Sommer, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, ma il ds Roland Virkus ha respinto al mittente qualsiasi offerta. “Abbiamo detto anche al Bayern che non intendiamo rinunciare a lui adesso” ha ribadito il dirigente del ‘Gladbach stando a quanto riportato dal “Rheinische Post”. A questo punto si fa sempre più concreta l’ipotesi che il Bayern debba affidarsi al secondo di Neuer, ovvero Sven Ulreich.