Monterosi-Gelbison oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monterosi-Gelbison, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni hanno ritrovato la vittoria nello scorso turno contro il Giugliano e adesso vogliono trovare una certa continuità di risultati. La formazione ospite, invece, è a secco di successi da quattro gare e spera di tornare a gioire per non sprofondare in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

