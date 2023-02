Foggia-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Pino Zaccheria per Foggia-Juve Stabia, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I rossoneri non vincono da tre turni ed hanno intenzione di tornare al successo per tenere vive le speranze di agganciare la terza posizione in classifica. Anche la compagine campana va a caccia dei tre punti in uno scontro diretto per restare in scia al Pescara. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport con telecronaca di Manuel Favia e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Calogero Destro.

