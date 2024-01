Monterosi-Brindisi oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 18:30 di sabato 27 gennaio Monterosi e Brindisi si sfideranno in occasione della ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Scontro diretto nei bassifondi della classifica: il Monterosi è ultimo con 14 punti, uno in meno del Brindisi, penultimo. Tre punti separano il Brindisi dalla Virtus Francavilla. Insomma, è un treno salvezza da prendere, con zero margini di errori per le due squadre. Nell’ultimo turno il Monterosi è stato sconfitto per 1-0 dal Latina, mentre il Brindisi viene dal pareggio con il Cerignola. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 256 e NOW, ma potrete seguire il match anche su Sky Go. Sportface.it vi offrirà una cronaca del match al triplice fischio.