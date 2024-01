Cremonese-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Brescia, match dello Zini valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Giovanni Stroppo, dopo il successo conquistato contro lo Spezia, vogliono continuare su questa strada per alimentare le loro speranze di promozione diretta in Serie A. Le Rondinelle di Rolando Maran, dal loro canto, vogliono consolidare il piazzamento in zona payoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

