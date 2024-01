Monopoli-Potenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Monopoli-Potenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventiduesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Veneziani da una parte i pugliesi in grave difficoltà e al quart’ultimo posto, dall’altra i lucani che stanno lottando per entrare in zona playoff. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 21 gennaio, diretta tv su Sky Sport 253 e diretta streaming su Sky Go e NOW.