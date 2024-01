Liga 2023/2024: Joao Felix e Ferran Torres fanno volare il Barcellona, Betis battuto in extremis

Una tripletta show di Ferran Torres, ma soprattutto il gol decisivo di Joao Felix al 90′, fanno volare il Barcellona nella ventunesima giornata della Liga 2023/2024. In casa del temibile Betis, i blaugrana, oggi in maglia gialla, la spuntano per 2-4 al termine di una partita intensissima a Siviglia, e con questi tre punti strappati agli andalusi si portano a quota 44 punti, -7 dalla vetta in attesa del Girona e -5 dal Real Madrid che oggi ha vinto sempre nel finale ma con moltissime polemiche. Per i biancoverdi, invece, nono posto, 31 punti e la zona Europa comunque molto vicina.

Al Benito Villamarin sale in cattedra Ferran Torres nel primo tempo e la sblocca, poi recriminano i blaugrana per il gol annullato a Lewandowski per un fuorigioco millimetrico. Nella ripresa, comunque, lo stesso Ferran Torres piazza il blitz che vale la doppietta e il raddoppio, Xavi sente in pugno la vittoria ma deve soffrire e tanto, perché Isco segna due reti in tre minuti e rimette tutto in parità all’ora di gioco. Sembra ormai tutto apparecchiato per un pareggio giusto per quanto visto, ma al 90′ Joao Felix segna il gol del nuovo sorpasso e poi nel recupero Ferran Torres si prende il lusso di portarsi il pallone a casa.