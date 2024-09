Monopoli-Juventus Next Gen oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Monopoli-Juventus Next Gen, match valido per la quarta giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Reduci dalla roboante vittoria sul campo del Foggia per 4-1 che gli ha permesso di portarsi a quota 6 punti in classifica, i padroni di casa affrontano ora la compagine bianconera sulle ali dell’entusiasmo. Dall’altra parte invece la Next Gen deve registrare qualcosa soprattutto in difesa, dal momento che 9 gol subiti in tre partite sono decisamente troppi.

Monopoli-Juventus Next Gen: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 14 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.