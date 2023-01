LIVE – Monopoli-Juve Stabia 1-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Monopoli-Juve Stabia, match valevole per la ventitreesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023. I padroni di casa non vincono da ben tre partite ed hanno bisogno di ritrovare i tre punti in modo tale da restare in scia alle dirette avversarie per la corsa ai playoff. I campani, dal loro canto, sono reduci da una sconfitta ed un pareggio e sperano di tornare al successo per non perdere terreno dal Pescara quarto in classifica.. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 23 gennaio, chi avrà la meglio?

Sportface.it seguirà il match in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

Monopoli-Juve Stabia 1-0 (60′ Mule)

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

90′- Quattro minuti di recupero

87′- Silipo ci prova con un destro dal limite con il destro, tiro che viene deviato in corner

78′- Anche Giannotti tenta la conclusione, poco precisa: si resta sull’1-0

70′- Piccinni ci prova dalla distanza, pallone fuori misura

60′- GOOL MONOPOLI!!! Mule sblocca il risultato per i padroni di casa, arrivando bene su un cross in area di testa: 1-0

51′- La Juve Stabia cerca di sbloccare il match: ottimo il traversone di Falbo, pallone che attraversa tutta l’area non trovando però nessun compagno

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Un minuto di recupero

44′- Scaccabarozzi ci prova con un destro, pallone che non trova lo specchio della porta

38′- Giallo per Falbo

27′- Ammonito Berardocco

26′- Il Monopoli continua a provarci con Starita che tenta la spizzata di testa, non arriva per poco sul cross di Viteritti

13′- Questa volta è la Juve Stabia a provare la conclusione con il tiro di Ricci: L’attaccante numero 11 calcia al volo, pallone che esce fuori dallo specchio della porta

10′- Occasione Monopoli con Starita che si gira col destro e calcia in porta: bella risposta di Barosi

1′- Inizia il match

ORE 20:25– Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Monopoli-Juve Stabia. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.