Monopoli-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Giugliano, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive e vogliono rialzare la testa per restare in scia alle dirette avversarie in ottica playoff. La compagine ospite ha raccolto soltanto quattro punti nelle ultime otto gare e spera di tornare a vincere i trasferta su un campo molto complicato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Giovanni Cristiano.

