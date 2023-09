Monfils-Auger Aliassime stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2023

Gael Monfils sfiderà Felix Auger-Aliassime nel terzo match della prima giornata di Laver Cup 2023, in corso a Vancouver, Canada. Gael ormai da tempo a causa dell’età e di un fisico martoriato dagli infortuni non riesce più a essere presente in pianta stabile sul circuito, ma quando gioca il livello resta ancora abbastanza alto. Ed è uno showman, quindi ci sarà da divertirsi questa notta. Di fronte un Auger-Aliassime che davanti al pubblico di casa spera di ritrovare un po’ di fiducia in vista di una parte finale di stagione in cui difende molti punti.

Monfils e Auger-Aliassime scenderanno in campo nella notte italiana tra venerdì 22 e sabato 23 settembre. Il match è in programma sul veloce indoor della Rogers Arena di Vancouver alle ore 04:00 italiane. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Dazn e Sky Go. In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori un’ampia copertura con news, aggiornamenti ed highlights nel corso della manifestazione in corso in Canada.