Paquetà, caso scommesse: tre le partite sospette

Lucas Paqueta’ ha gli occhi della Football Association addosso ed è sospettato per aver scommesso su alcune partite. Le gare prese in considerazione sono quella dell’11 marzo contro l’Aston Villa, la partita contro i Leeds del 21 maggio e infine quella contro il Bournemouth del 12 agosto, tutte e tre partite in cui Paqueta’ è stato ammonito. Proprio questo ultimo incontro avrebbe alimentato i sospetti nei confronti del brasiliano a causa delle proteste portate avanti contro l’arbitro sin dai primi minuti. Le indagini hanno bloccato il trasferimento del giocatore al Manchester City, che sembrava ormai certo. In caso Paqueta’ fosse dichiarato colpevole, rischierebbe una lunga squalifica.