Monaco-Fenerbahce oggi in tv: programma, orario e diretta gara-1 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Monaco-Fenerbahce, valida come gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Comincia la serie tra queste due squadre, che hanno chiuso rispettivamente al terzo e sesto posto la regular season. Come da pronostico della vigilia, la formazione francese si è dimostrata una delle migliori della competizione, finendo in terza piazza dopo aver ottenuto ben dodici vittorie nelle ultime tredici partite della stagione regolare, perdendo solo contro l’Olimpia Milano. Di fronte, una squadra sicuramente di livello molto alto, ma che, a contrario di quanto dimostrato tra le mura amiche in cui è stata la squadra che ha ottenuto più vittorie, alla pari del Barcellona, si è rivelata molto fragile in trasferta, vincendo solo cinque volte su diciassette. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 24 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Monaco-Fenerbahce, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

RISULTATI PLAYOFF

PROGRAMMA PLAYOFF

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.