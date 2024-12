Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Salernitana, match dello stadio Braglia valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La formazione gialloblù di Paolo Mandelli arriva dal pareggio dello scorso turno contro il Cosenza, ma ora ha bisogno di ritrovare una vittoria che sarebbe fondamentale per staccarsi dal treno delle squadre in lotta per la zona playout.

Modena-Salernitana, come seguire il match

La compagine granata, dal suo canto, continua a vivere un momento estremamente delicato e una vittoria in trasferta potrebbe rappresentare il punto di svolta per questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.

