Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Palermo, match dello stadio Dei Marmi valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La squadra allenata da Antonio Calabro, dopo un avvio di stagione estremamente complicato, è riuscita a cambiare passo e adesso ha intenzione di proseguire su questa strada per confermarsi almeno a metà classifica.

Carrarese-Palermo, come seguire il match

La formazione rosanero di Alessio Dionisi, invece, vuole rientrare in piena zona playoff con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile alle posizioni di vertice trovando una maggiore continuità di risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.

