Modena-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Parma, match del Braglia valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa di Paolo Bianco sono reduci dalla sconfitta subita contro il Palermo e hanno bisogno di rialzare la testa in questo derby emiliano. La capolista guidata da Fabio Pecchia, però, ha intenzione di proseguire la propria marcia verso l’attesissimo ritorno in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA