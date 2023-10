Modena-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Palermo, match del Braglia valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione emiliana, dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia, ha l’occasione di rifarsi ancora una volta davanti al proprio pubblico e spera di portare a casa la vittoria. La compagine rosanero, invece, hanno intenzione di infilare il terzo successo consecutivo dopo quelli con Venezia e Sudtirol. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 ottobre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

