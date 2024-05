Milano-Verona oggi in tv: programma, orario e diretta gara-4 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Milano-Verona, sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Prosegue una serie che finora è stata davvero molto intensa, con le due formazioni che hanno regalato grande spettacolo. A partire da gara-1, dove sono stati i meneghini a piazzare un colpo in trasferta al termine di due overtime. Un “break” che gli scaligeri hanno recuperato alla prima occasione, in una gara-3 in cui gli uomini di coach Ramagli sono partiti forte chiudendo il primo tempo 24-39, resistendo poi alla rimonta di Milano nella seconda parte del match, riuscendo a imporsi, infine, per 69-70. Ne consegue che ora i gialloblù hanno a disposizione il primo di due match point in questa partita, che invece i lombardi sono costretti a vincere per rimandare il tutto a quella che sarebbe la decisiva gara-5. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 11 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Milano-Verona, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.