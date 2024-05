Juvi Cremona-Udine oggi in tv: programma, orario e diretta gara-3 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Juvi Cremona-Udine, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Le prime due partite hanno visto la formazione sfruttare al meglio il fattore campo, portandosi sul doppio vantaggio grazie a due incontri vinti entrambi con 95 punti all’attivo. In particolare, in gara-1 la squadra di coach Vertemati ha ribaltato lo svantaggio iniziale già nel secondo quarto, allungando nel terzo parziale e infine staccando definitivamente gli avversari nell’ultimo quarto, chiuso 28-4. Gara-2, invece, è stata nettamente più equilibrata, tanto che Udine si è imposta solo all’overtime, dopo una grande rimonta arrivata, anche i questo caso, negli ultimi dieci minuti. Quello che non è cambiato, appunto, è il risultato, con Udine che ha ora la possibilità di chiudere i conti, in caso di successo esterno. Alla Juvi Cremona, invece, non resta che vincere per allungare la serie almeno a gara-3. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 11 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Juvi Cremona-Udine, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.