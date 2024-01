Milano-Roma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia Femminile 2024 volley

Tutto pronto per Allianz Vero Volley Milano-Aeroitalia Smi Roma, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2024 di volley femminile. Le ragazze di Marco Gaspari, seconde in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per vincere questa sfida da dentro o fuori e continuare a sognare il trofeo. Le giallorosse di Giuseppe Cuccarini, dopo aver centrato la qualificazione alla Coppa Italia da neopromossa, va a caccia di una grande prestazione per sorprendere ancora. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four di Trieste? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 24 gennaio all’Allianz Cloud di Milano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Milano-Roma dei quarti di finale della Coppa Italia Serie A1 Femminile 2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Milano-Roma dei quarti di finale della Coppa Italia A1 Femminile 2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine ed i risultati di tutte le partite per non perdersi alcuna emozione.